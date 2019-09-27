СМИ опубликовали видео дебоша в самолете с участием актера Аверина

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша в самолете, в котором участвовал актер Максим Аверин.

На записи видно человека, похожего на Аверина. Также слышны ругань и нецензурная брань.

В четверг, 26 сентября, полицейские задержали двух пассажиров самолета, прибывшего из Барнаула в Москву. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО РБК сообщили, что они нецензурно выражались на борту лайнера. ТАСС и РЕН ТВ сообщили, что одним из задержанных был актер Максим Аверин. Позднее актер на своей странице в Instagram написал, что у него «все хорошо».

