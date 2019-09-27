На них составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Эта статья предусматривает штраф в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Накануне полицейские задержали двоих пассажиров самолета, следовавшего рейсом Барнаул — Москва. В «Аэрофлоте» рассказали, что они были в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражались, не реагируя на замечания бортпроводников.

По данным ТАСС и РЕН ТВ, одним из задержанных оказался актер Максим Аверин. Телеканал добавлял, что вторым дебоширом был его директор Николай Коренев. Однако сам директор отметил в разговоре с «РИА Новости», что Аверин находится дома и работает. Он добавил, что у него нет информации о ситуации в самолете.