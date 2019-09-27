Двух пассажирок рейса Москва — Минеральные Воды доставили в дежурную часть после драки в самолете, сообщается на сайте МВД России.
Командир сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что во время полета между женщинами возник конфликт. По его словам, одна из них нанесла другой удар в область головы.
«При этом обе участницы инцидента использовали нецензурную лексику, на замечания членов экипажа не реагировали», — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Пострадавшей пассажирке оказали медицинскую помощь. Нарушительниц доставили в дежурную часть аэропорта Минеральных Вод.