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Две пассажирки рейса Москва — Минеральные Воды подрались в самолете

Двух пассажирок рейса Москва — Минеральные Воды доставили в дежурную часть после драки в самолете, сообщается на сайте МВД России.

Командир сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что во время полета между женщинами возник конфликт. По его словам, одна из них нанесла другой удар в область головы.

«При этом обе участницы инцидента использовали нецензурную лексику, на замечания членов экипажа не реагировали», — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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Пострадавшей пассажирке оказали медицинскую помощь. Нарушительниц доставили в дежурную часть аэропорта Минеральных Вод.

На них составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Эта статья предусматривает штраф в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Накануне полицейские задержали двоих пассажиров самолета, следовавшего рейсом Барнаул — Москва. В «Аэрофлоте» рассказали, что они были в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражались, не реагируя на замечания бортпроводников.

По данным ТАСС и РЕН ТВ, одним из задержанных оказался актер Максим Аверин. Телеканал добавлял, что вторым дебоширом был его директор Николай Коренев. Однако сам директор отметил в разговоре с «РИА Новости», что Аверин находится дома и работает. Он добавил, что у него нет информации о ситуации в самолете.

Теги: Москва, Минеральные Воды, самолет, драка
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