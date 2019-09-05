МИД России направил дипломатов к задержанному в Неаполе топ-менеджеру ОДК

МИД России направил дипломатов к задержанному в Неаполе топ-менеджеру ОДК

На помощь задержанному в Неаполе по запросу США россиянину выехали сотрудники посольства России в Италии, которые оказывают ему юридическую поддержку. Об этом РБК сообщили в МИД России.

«Посольство находится на постоянной связи с представителями компетентных органов Италии, продолжая разбираться в ситуации», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Сотрудник Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александр Коршунов был задержан 30 августа в аэропорту Неаполя.

Как сообщили в МИДе, его задержали на основании международного ордера, выданного США, и уже подвергли аресту.