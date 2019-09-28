Мадуро заявил о возможности написать ему на подаренный Huawei телефон

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что китайская компания Huawei подарила ему мобильный телефон.

«Передайте мне телефон, у меня китайский телефон Huawei, который мне подарила компания Huawei. Любой может написать мне на него, я ежедневно получаю сообщения», — заявил Мадуро в ходе своего выступления на открытии мероприятия Innovamos o Erramos, посвященного развитию кинематографа. Выступление президента в режиме онлайн велось в его Twitter-аккаунте.

В мае Мадуро объявил о «немедленном инвестировании» в Huawei, писал CNN. Такое решение венесуэльский лидер принял после того, как китайская компания попала в черный список американского Минторга после введения в стране режима чрезвычайной ситуации для защиты сетей связи. В результате многие компании не могли продавать высокотехнологичные товары и передавать технологии Huawei.

В начале года в Венесуэле настал политический кризис, после того как лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой республики после инаугурации Мадуро. США и ряд других государств признали законность действий Гуаидо. Россия, Куба, Китай, Турция и Боливия выступили поддержали Мадуро. 24 сентября Мадуро встретился в России с президентом Владимиром Путиным и назвал отношения с Москвой «фундаментальной осью для процветающего будущего» Каракаса. В тот же день американский лидер Дональд Трамп, выступая в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН, назвал Мадуро «кубинской марионеткой», «скрывающейся от своего народа», в то время как венесуэльцы страдают от нехватки основных товаров и грубых нарушений прав человека. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в ответ назвал Трампа «марионеткой империализма и капитализма».