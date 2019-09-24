Венесуэла ответила на слова Трампа о «кубинской марионетке»

Во вторник президент США назвал Николаса Мадуро «кубинской марионеткой». Глава МИД Боливарианской Республики заявил, что в регионе есть другие «марионетки»

Фото: Ariana Cubillos / AP

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал во вторник заявления президента США Дональда Трампа, назвавшего президента Венесуэлы «кубинской марионеткой». Арреаса заметил, что Каракас продолжит работать с Гаваной, передает его слова Reuters.

Арреаcа назвал Трампа «марионеткой империализма и капитализма». Другие страны региона, которые признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, по словам главы венесуэльского МИДа, являются марионетками Соединенных Штатов.

Во вторник Трамп во время своей речи с трибуны 74-1 Генассамблеи ООН раскритиковал президента Венесуэлы, назвав его «кубинской марионеткой», «скрывающейся от своего народа», в то время как венесуэльцы страдают от нехватки основных товаров и грубых нарушений прав человека.

Впрочем, как замечает телеканал FoxNews, критика Трампа в адрес Мадуро вряд ли произвела какое-либо впечатление на венесуэльскую делегацию, присутствующую в зале. Один из членов делегации республики во время речи Трампа была замечена за чтением книги о национальном герое Венесуэлы Симоне Боливаре, уточняет телеканал.