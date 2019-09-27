«Голос Америки» ответил на решение Госдумы провести проверку их работы

Российские власти не связывались с радиокомпанией «Голос Америки», которую комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России обещала проверить на нарушение российских законов. Об этом РБК сообщила директор компании по связям с общественностью Бриджит Энн Серчак.

«Поскольку с нами не связывались напрямую какие-либо российские правительственные органы в отношении этих планов, полное воздействие и последствия этих предлагаемых усилий неизвестны», — сказала Серчак. Она также отметила, что «Голос Америки» будет внимательно изучать все сообщения от любой официальной российской организации и при этом продолжит «служить неизменно надежным и авторитетным источником новостей для нашей русскоязычной аудитории».

Ранее Госудма попросила МИД России рассмотреть вопрос о лишении немецкой телерадиовещательной компании DW аккредитации. Комиссия по делам о вмешательстве в дела России считает, что DW нарушила ряд российских законов, опубликовав в Twitter «призывы принять участие в несанкционированных акциях».

В комиссии также заявили, что проверят ряд СМИ на предмет нарушения российского законодательства. Среди них - «Голос Америки», «Настоящее время», «Медуза», Русская служба Би-би-си, «МБХ Медиа», «Радио Свобода», а также Facebook и Google. Часть из этих СМИ («Голос Америки», «Радио Свобода», «Настоящее время») внесена в реестр иноагентов, который ведет Минюст.