МИД ответил на обвинения в причастности к скандалу с импичментом Трампа

МИД ответил на обвинения в причастности к скандалу с импичментом Трампа

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Москва «приложила руку» к скандалу вокруг разговора американского и украинского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула скандал <...>, то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней», — написала Захарова в Facebook.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в ходе июльского разговора потребовал от президента Украины начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.

Комментируя эту информацию, председатель комитета по разведке нижней палаты конгресса Адам Шифф сказал, что если давление Трампа на Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации. 24 сентября Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. «Действия, которые на сегодняшний день предприняты президентом, серьезно нарушили Конституцию», — сказала она. Позднее Пелоси заявила, что Россия «приложила руку» к скандалу вокруг разговора Трампа и Зеленского.