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Двух пассажиров сняли с самолета в Москве за дебош

Полицейские задержали двоих пассажиров самолета, прибывшего из Барнаула в Москву. Они нецензурно выражались на борту лайнера, сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Информация о неадекватных пассажирах поступила от представителя авиакомпании. Их задержали в аэропорту Шереметьево. Экипаж рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что один из них, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителей 1975 и 1965 годов рождения доставили в дежурную часть. В отношении первого составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ему выписали штраф в размере 500 руб. Второго отправили на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

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В пресс-службе «Аэрофлота» соообщили РБК, что два пассажира бизнес-класса грубо нарушали правила поведения на борту самолета. В авиакомпании отметили, что по внешним признакам они были пьяны.

«Мужчины вели себя крайне вызывающе, проявляя неуважение по отношению к экипажу и другим пассажирам. Нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников, всячески создавая дискомфорт для других пассажиров рейса», — сказали в пресс-службе.

В «Аэрофлоте» заявили, что пассажиры не реагировали на устные и письменные предупреждения, поэтому после прибытия в место назначения их передали сотрудникам полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что одним из дебоширов оказался актер Максим Аверин. По данным собеседника агентства, именно он получил штраф, после чего его отпустили из отделения полиции.

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РЕН ТВ также передает, что Аверин устроил дебош на борту самолета. По его данным, актер летел вместе со своим директором Николаем Кореневым. Телеканал отмечает, что директор был в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал конфликт с ботрпроводниками.

При этом Коренев заявил «РИА Новости», что Аверин в настоящее время работает у себя дома и с ним все хорошо. «Я не знаю, кто распространяет информацию, что с Максимом случилась такая ситуация, у меня такой информации нет», — добавил он.

Теги: новости РБК, Москва, Барнаул, дебош
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