Двух пассажиров сняли с самолета в Москве за дебош

Двух пассажиров сняли с самолета в Москве за дебош

Полицейские задержали двоих пассажиров самолета, прибывшего из Барнаула в Москву. Они нецензурно выражались на борту лайнера, сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Информация о неадекватных пассажирах поступила от представителя авиакомпании. Их задержали в аэропорту Шереметьево. Экипаж рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что один из них, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителей 1975 и 1965 годов рождения доставили в дежурную часть. В отношении первого составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ему выписали штраф в размере 500 руб. Второго отправили на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В пресс-службе «Аэрофлота» соообщили РБК, что два пассажира бизнес-класса грубо нарушали правила поведения на борту самолета. В авиакомпании отметили, что по внешним признакам они были пьяны.