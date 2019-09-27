Актер Аверин заявил «все хорошо» после публикаций о дебоше в самолете

Актер Аверин заявил «все хорошо» после публикаций о дебоше в самолете

Актер Максим Аверин сообщил подписчикам в Instagram, что у него «все хорошо». Сообщение на своей странице он опубликовал, после того как накануне в СМИ появились сообщения о пьяном дебоше на борту самолета с участием актера.

«Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь!» — написал Аверин.

https://www.instagram.com/p/B240xsFgYOr/

Вечером 26 сентября в Шереметьево полицейские задержали двоих пассажиров 1975 и 1965 годов рождения, летевших самолетом из Барнаула в Москву. По данным правоохранительных органов, они нецензурно выражались, а один из них, по словам экипажа, предположительно был пьян.