СМИ ответили на идею Госдумы провести расследование их работы

Представители изданий «МБХ Медиа» и «Радио Свобода» отреагировали на инициативу комиссии Госдумы по расследованию зарубежного вмешательства в дела России проверить издания на нарушение законодательства.

Главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло в разговоре с РБК назвала это нелепой инициативой.

«Как я понимаю, комиссия Госдумы собирается проверять иностранные СМИ на предмет какого-то вмешательства, что уже само по себе звучит смешно, но по отношению к нам — еще смешнее, потому что «МБХ Медиа» не является иностранным СМИ. У нас российская редакция, наш портал принадлежит российскому гражданину, находимся мы в России. Поэтому мы не будем предпринимать никаких мер. Мы не нарушаем никаких законов, будем работать, как работали, и ждать, что Дума все же одумается», — отметила главред «МБХ Медиа».

Главный редактор «Радио Свобода» Евгения Назарец сообщила, что готова комментировать только итоги готовящегося расследования.

«До тех пор пока эта инициатива не станет законопроектом, а лучше — законом, мы не будем ее комментировать, поскольку Дума вообще часто выступает с инициативами, в которых упоминается наше медиа», — подчеркнула она.