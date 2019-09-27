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Общество ,  
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СМИ ответили на идею Госдумы провести расследование их работы

Представители изданий «МБХ Медиа» и «Радио Свобода» отреагировали на инициативу комиссии Госдумы по расследованию зарубежного вмешательства в дела России проверить издания на нарушение законодательства.

Главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло в разговоре с РБК назвала это нелепой инициативой.

«Как я понимаю, комиссия Госдумы собирается проверять иностранные СМИ на предмет какого-то вмешательства, что уже само по себе звучит смешно, но по отношению к нам — еще смешнее, потому что «МБХ Медиа» не является иностранным СМИ. У нас российская редакция, наш портал принадлежит российскому гражданину, находимся мы в России. Поэтому мы не будем предпринимать никаких мер. Мы не нарушаем никаких законов, будем работать, как работали, и ждать, что Дума все же одумается», — отметила главред «МБХ Медиа».

Главный редактор «Радио Свобода» Евгения Назарец сообщила, что готова комментировать только итоги готовящегося расследования.

«До тех пор пока эта инициатива не станет законопроектом, а лучше — законом, мы не будем ее комментировать, поскольку Дума вообще часто выступает с инициативами, в которых упоминается наше медиа», — подчеркнула она.

В пресс-службе Русской службы Би-би-си РБК заявили, что не будут комментировать ситуацию с парламентским расследованием. РБК обратился за комментарием в редакцию Русской службы «Голоса Америки».

О готовящейся проверке сообщил глава комиссии Василий Пискарев. По словам депутата, комиссия изучит публикации «Медузы», Русской службы Би-би-си, «Радио Свобода», «Настоящего времени» и «МБХ Медиа» на предмет нарушения российского законодательства.

Парламентарий уточнил, что комиссия также обратится в российский МИД с просьбой рассмотреть вопрос о лишении аккредитации издания Deutsche Welle (DW). Депутаты пришли к выводу, что СМИ нарушило несколько российских законов.

Теги: Госдума, СМИ, «Радио Свобода», «Голос Америки», новости РБК
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