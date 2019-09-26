В Оренбурге арестовали дочь обвиненного в изнасиловании детей священника

Ленинский районный суд Оренбурга до 12 ноября арестовал дочь и зятя протоиерея Николая Стремского, обвиняемого по нескольким статьям УК РФ, в том числе по статье об изнасиловании несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда.

Дочь и зятя священника обвинили в незаконном лишении свободы двух и более несовершеннолетних (пп. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Самого Стремского обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях в отношении двух и более лиц, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Он также арестован до 12 ноября. Как рассказал «РИА Новости» его адвокат Андрей Мышкин, меру пресечения Стремскому в течение трех дней обжалуют в областном суде Оренбурга.

Как сообщал телеканал 56NV, пострадавшими по делу проходят семь детей.