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В Оренбурге арестовали дочь обвиненного в изнасиловании детей священника

Ленинский районный суд Оренбурга до 12 ноября арестовал дочь и зятя протоиерея Николая Стремского, обвиняемого по нескольким статьям УК РФ, в том числе по статье об изнасиловании несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда.

Дочь и зятя священника обвинили в незаконном лишении свободы двух и более несовершеннолетних (пп. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Общество
В Оренбурге по обвинению в изнасиловании детей арестовали протоиерея

Самого Стремского обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях в отношении двух и более лиц, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Он также арестован до 12 ноября. Как рассказал «РИА Новости» его адвокат Андрей Мышкин, меру пресечения Стремскому в течение трех дней обжалуют в областном суде Оренбурга.

Как сообщал телеканал 56NV, пострадавшими по делу проходят семь детей.

Стремской с 1990 года является руководителем Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия в селе Саракташ Оренбургской области. Он также состоит в сане митрополита Оренбургского и Саракташского. В обители в разное время воспитывались 70 усыновленных Стремским и его женой детей-сирот. Оренбургская епархия заявила, что на время следствия протоиерей запрещен в священнослужении (то есть не может совершать религиозные обряды).

Теги: Оренбургская область, священник, арест, изнасилование, дети
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