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Власти Турции отчитались о последствиях землетрясения в Стамбуле

В результате землетрясения в Стамбуле пострадали 34 человека, 473 строения получили повреждения, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. Его слова передает Haberturk.

«10 из 34 пострадавших при землетрясении человек продолжают лечение, 24 выписаны из больниц», — уточнил вице-президент.

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В Стамбуле землетрясение привело к панике среди населения

Землетрясение произошло в Стамбуле 26 сентября. Его эпицентр находился на глубине 7 км под дном Мраморного моря. Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценивало магнитуду землетрясения в 5,8. В результате происшествия несколько школ были эвакуированы, с одного минарета в городе упал шпиль.

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Появилось видео с упавшим после землетрясения в Стамбуле минаретом

В районе Мраморного моря часто происходят землетрясения. Обычно они не приводят к жертвам и значительным разрушениям. В начале этой недели землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Стамбула Силиври, о разрушениях и пострадавших информации не было.

Теги: Турция, Стамбул, землетрясение
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