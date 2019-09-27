Власти Турции отчитались о последствиях землетрясения в Стамбуле

Власти Турции отчитались о последствиях землетрясения в Стамбуле

В результате землетрясения в Стамбуле пострадали 34 человека, 473 строения получили повреждения, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. Его слова передает Haberturk.

«10 из 34 пострадавших при землетрясении человек продолжают лечение, 24 выписаны из больниц», — уточнил вице-президент.

Землетрясение произошло в Стамбуле 26 сентября. Его эпицентр находился на глубине 7 км под дном Мраморного моря. Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценивало магнитуду землетрясения в 5,8. В результате происшествия несколько школ были эвакуированы, с одного минарета в городе упал шпиль.