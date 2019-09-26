Появилось видео с упавшим после землетрясения в Стамбуле минаретом

Появилось видео с упавшим после землетрясения в Стамбуле минаретом

Ролик с разрушенной в крупнейшем городе Турции мечетью был показан в эфире телеканала РБК.

На ролике видно, что в результате бедствия с минарета упал шпиль, на месте происшествия работают экстренные службы.

Землетрясение, магнитуда которого составила 5,8, ощущалось как в самом Стамбуле, так и в его окрестностях. По данным издания Haberturk, люди выбегали на улицы, школы были эвакуированы. Как сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу, по предварительным данным, информация о погибших и разрушениях отсутствует.

В районе Мраморного моря, расположенного на территории Турции, достаточно регулярно случаются землетрясения, в большинстве случаев они не приводят к гибели людей. Ранее в Силиври — районе провинции Стамбул — произошло землетрясение магнитудой 4,6, о разрушениях и пострадавших не сообщалось.