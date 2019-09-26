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В Стамбуле землетрясение привело к панике среди населения
Магнитуда составила 5,8, мэр города сообщил об отсутствии погибших и серьезных разрушений
Фото: DHA / AP

В Стамбуле произошло землетрясение, пишет Haberturk. По данным издания, оно ощущалось как в городе, так и в окрестностях и привело к «большой панике» среди жителей Стамбула.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценило магнитуду в 5,8. Очаг землетрясения находился на глубине 7 км под дном Мраморного моря. По данным геологической службы США, магнитуда составила 5,7.

Haberturk отмечает, что «люди выбежали на улицу», а школы были эвакуированы. Всего в городе ощущались 14 подземных толчков. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что, по предварительным данным, информации о погибших и разрушениях нет.

«Пока никто не обращался [по поводу землетрясения]. Не могу сказать, сколько баллов. Ощутимо», — сообщили РБК в пресс-службе Генерального консульства России в Стамбуле.

В районе Мраморного моря, расположенного на территории Турции, регулярно происходят землетрясения. Как правило, они не приводят к гибели людей или другим серьезным последствиям. В частности, несколько дней назад в районе провинции Стамбула Силиври было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6, о пострадавших не сообщалось.

Авторы: Артём Губенко, Александра Юшкявичюте
Теги: Стамбул, землетрясение, новости РБК
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