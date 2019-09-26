В Стамбуле землетрясение привело к панике среди населения

Магнитуда составила 5,8, мэр города сообщил об отсутствии погибших и серьезных разрушений

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В Стамбуле произошло землетрясение, пишет Haberturk. По данным издания, оно ощущалось как в городе, так и в окрестностях и привело к «большой панике» среди жителей Стамбула.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценило магнитуду в 5,8. Очаг землетрясения находился на глубине 7 км под дном Мраморного моря. По данным геологической службы США, магнитуда составила 5,7.

Haberturk отмечает, что «люди выбежали на улицу», а школы были эвакуированы. Всего в городе ощущались 14 подземных толчков. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что, по предварительным данным, информации о погибших и разрушениях нет.