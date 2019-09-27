В Кремле понадеялись на постепенное возобновление авиасообщения с Грузией

Россия надеется, что будут созданы необходимые и подходящие условия для восстановления авиасообщения с Грузией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он акцентировал внимание на том, что авиасообщение между странами именно приостановили, а не отменяли. «Поэтому, конечно, в свое время, мы надеемся, что будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения», — сказал пресс-секретарь президента.

Высказывание Пескова прозвучало вслед за словами министра иностранных дел Сергея Лаврова, который в интервью «Коммерсанту» заявил, что вернул бы авиасообщение России с Грузией. «И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия», — добавил он.

Россия приостановила рейсы авиакомпаний в Грузию с 8 июля по указу президента Владимира Путина. Такое решение последовало в связи с протестами в Тбилиси из-за инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который сел в кресло спикера грузинского парламента во время Межпарламентской ассамблеи православия.