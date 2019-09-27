Шнуров в стихах отреагировал на запрет курения на балконах

Лидер группы «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров стихотворением прокомментировал закон о запрете курения на балконах и лоджиях, вступающий в силу с начала октября. Комментарий он опубликовал в своем Instagram.

В стихотворении Шнуров в нецензурной форме раскритиковал инциативу МЧС о введении запрета. В строчках он сообщил, что для жителей городского поселка «жизнь течет на лоджиях», и других развлечений там нет.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила противопожарного режима. Они предусматривают запрет на использование «открытого огня» на балконах или лоджиях квартир, комнатах в общежитиях, а также номерах в гостиницах.

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