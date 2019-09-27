Подросток получил черепно-мозговую травму в драке в московской школе

Шестиклассник из московской школы №1525 получил закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга, несколько ушибов и ссадин головы во время драки со своим одноклассником. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Информация о травмах подростка поступила в ОМВД России по Красносельскому району, где располагается школа, из Детской городской клинической больницы. Пострадавший в драке школьник 2007 года рождения пояснил полицейским, что между ним и его одноклассником произошел конфликт, при котором тот избил его.

«Мама написание заявление в школу. Будет проведено служебное расследование», — сообщила РБК исполняющий обязанности директора школы №1525 Елена Щетнева.

В феврале в московской школе №67 произошла массовая драка третьеклассниц. В результате в больницу были доставлены три девочки. Врачи зафиксировали у детей закрытые травмы живота, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.