Появилось видео пожара на российском траулере в Норвегии

Появилось видео пожара на российском траулере в Норвегии

В городе Тромсё на севере Норвегии произошел пожар на российском траулере «Бухта Наездник». Местные СМИ опубликовали видео горящего корабля.

На кадрах видно, что над палубой судна поднимается плотный столб дыма. Судя по видео, основной источник возгорания находится в передней части траулера.

Пожар начался утром 25 сентября. На борту корабля было 29 членов экипажа, 12 человек направили в больницу из-за возможного отравления дымом, сообщала телекомпания NRK. В то же время компания-судовладелец «Мурманский траловый флот» сообщила, что пострадавших в результате пожара нет.

По предварительной версии, причиной пожара стала халатность при проведении сварочных работ на судне.