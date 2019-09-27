На Сахалине перевернулся катер с полицейскими и сотрудниками МЧС

На Сахалине перевернулся катер с полицейскими и сотрудниками МЧС

На Сахалине перевернулся катер с сотрудниками полиции и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС. Об этом ТАСС сообщил мэр Долинского района области Александр Тугарев.

По его словам, инцидент произошел у берегов села Стародубское. Мэр рассказал, что в 10:05 по местному времени (02:05 мск) находившихся на борту катера спасли и доставили на берег.

Тугарев отметил, что в спасении участвовали рыбаки, которые были неподалеку. Он добавил «РИА Новости», что на борту катера находились пять человек. По его словам, силовики были в спасательных жилетах, и медицинская помощь никому не понадобилась.

Утром 21 сентября в Азовском море пропал катер, на борту которого находились трое сотрудников судоремонтного предприятия. По данным Росморречфлота, катер унесло в море после поломки. Спустя час судно нашли.