В Азовском море нашли пропавший катер

Катер с тремя людьми на борту, пропавший в Азовском море, нашли, пострадавших нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте, передает ТАСС.

Катер пропал утром 21 сентября в Приморск-Ахтарском районе Краснодарского края. «Нашли катер, информация пришла утром. Трое рабочих на борту живы. Последствий здоровью нет, все в порядке», — сказал собеседник агентства. На судне находили сотрудники судоремонтного предприятия, катер унесло в море после поломки. Поиски продолжались около часа, сообщил представитель экстренной службы.

В начале сентября в Крыму перевернулся и затонул прогулочный катер «Камелот». На его борту находились 13 пассажиров и один член экипажа. Они оказались в открытом море без спасательных средств. МЧС удалось спасти 12 пассажиров и члена экипажа, одна пассажирка пропала без вести, позже спасатели обнаружили ее тело. Суд арестовал водителя катера, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).