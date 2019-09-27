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Осквернивших мемориал в Буденновске военных осудили условно

Двух военнослужащих одной из воинских частей, дислоцированных в Буденновске, а также бывшего военного приговорили к условным срокам за осквернение памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Буденновского гарнизонного военного суда.

Их признали виновными в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой лиц). Подсудимые признали вину и раскаялись в содеянном.

Общество
На Ставрополье завели дело после осквернения мемориала «Родина-мать»

Инцидент произошел в конце марта. Местные СМИ сообщили, что молодые люди принесли скамейку к мемориалу и поставили ее у Вечного огня. Полиция после этого завела уголовное дело и начала поиск нарушителей.

Позднее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал, что осквернившие памятник являются совершеннолетними.  Он также сообщил, что молодые люди помыли мемориал. 

Теги: военнослужащие, осквернение памятника, Ставропольский край
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Осквернившие мемориал «Родина-мать» на Ставрополье отмыли памятник
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