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На Ставрополье завели дело после осквернения мемориала «Родина-мать»

По факту осквернения воинского мемориала в Буденновске Ставропольского края завели уголовное дело, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 244 (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) УК РФ», — сказали в пресс-службе. Там также пояснили, что представитель горадминистрации подал в отдел МВД по Буденновскому району заявление, в котором сообщил о непристойном поведении троих неизвестных у мемориала. Полиция ведет поиск преступников.

1 апреля телеканал «Свое ТВ» сообщил, что в социальных сетях появились фотографии подростков, которые принесли скамейку к мемориалу «Родина-мать» и поставили ее у Вечного огня.

Мемориал «Родина-мать» в Буденновске был построен в 1967 году, позднее там перезахоронили тех, кто погиб в период оккупации города фашистами.

Теги: Ставропольский край, осквернение памятника, новости РБК
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