Осквернившие мемориал «Родина-мать» на Ставрополье отмыли памятник

Трое мужчин, которые осквернили мемориал «Родина-мать» в Буденновске, помыли памятник. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам все задержанные — совершеннолетние, одному из них больше 20 лет. «Это возраст, когда за свои поступки отвечают по закону, — написал губернатор. — И теперь им предстоит это сделать».

Как сообщил 1 апреля местный телеканал «Свое ТВ», в социальных сетях опубликовали фотографии подростков, которые принесли к мемориалу «Родина-мать» скамейку и поставили ее у Вечного огня. 4 апреля полиция возбудила дело по факту осквернения воинского мемориала в Буденновске, 7 апреля нарушителей задержали.

Мемориал «Родина-мать» был построен в Буденновске в 1967 году, позднее там перезахоронили погибших в период оккупации города фашистами.





