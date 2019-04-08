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Осквернившие мемориал «Родина-мать» на Ставрополье отмыли памятник

Трое мужчин, которые осквернили мемориал «Родина-мать» в Буденновске, помыли памятник. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам все задержанные — совершеннолетние, одному из них больше 20 лет. «Это возраст, когда за свои поступки отвечают по закону, — написал губернатор. — И теперь им предстоит это сделать».

Как сообщил 1 апреля местный телеканал «Свое ТВ», в социальных сетях опубликовали фотографии подростков, которые принесли к мемориалу «Родина-мать» скамейку и поставили ее у Вечного огня. 4 апреля полиция возбудила дело по факту осквернения воинского мемориала в Буденновске, 7 апреля нарушителей задержали.

Общество
На Ставрополье завели дело после осквернения мемориала «Родина-мать»

Мемориал «Родина-мать» был построен в Буденновске в 1967 году, позднее там перезахоронили погибших в период оккупации города фашистами.


 

Теги: Ставропольский край, мемориал, Родина-мать
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