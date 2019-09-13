Один человек погиб при пожаре в неиспользуемом здании в Санкт-Петербурге

Один человек погиб при пожаре в неиспользуемом здании в Санкт-Петербурге

Один человек погиб при пожаре в неэксплуатируемом шестиэтажном здании в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

По данным МЧС по Санкт-Петербургу, информация о пожаре по адресу: проспект Римского-Корсакова, д. 69 поступила 13 сентября в 14:28. Площадь пожара составила 160 кв. м, он был локализован в 15:50. Когда пожар был потушен, на месте нашли тело погибшего.

Как сообщает агентство ТАСС, в советское время в здании располагались учебные заведения. В настоящий момент оно находится на ремонте.

Ранее, 12 сентября, в Волгограде на дачном участке произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Сообщение о пожаре поступило в 23:51 (22:51 мск). На одном из участков в садовом товариществе «Дзержинец» горели летняя кухня и баня общей площадью около 80 кв. м. Спустя час пожар был полностью потушен. Причину возгорания не сообщили.