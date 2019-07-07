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Лидера «Коррозии металла» не пустили в самолет из-за дебоша в аэропорту

Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, известный как Паук, не был допущен на посадку в самолет из-за его неадекватного поведения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».

Инцидент произошел в аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь. Как пояснили в пресс-службе, музыкант явился на стойку регистрации в нетрезвом состоянии. Он угрожал и оскорблял представителей авиакомпании. В дальнейшем, общаясь с представителем авиакомпании, Троицкий обострил конфликт. В частности, по словам собеседника агентства, музыкант попытался бросить металлическую стойку, между которыми натягиваются ленты. Впоследствии в аэропорт вызвали наряд полиции, после чего Троицкого передали сотрудникам правоохранительных органов. После беседы с полицейскими Троицкий принес извинения за содеянное и покинул аэропорт.

Как пояснила агентству представитель компании, музыканту вернули деньги за приобретенный билет в полном объеме, за исключением сервисного сбора.

Теги: музыкант, Аэропорт Жуковский, дебош, «Уральские авиалинии»
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