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Устроивший дебош на рейсе из Самары оказался основателем «У Палыча»

Дебош на борту самолета, следовавшего из Самары в Москву, устроил совладелец компании «У Палыча» Андрей Шишакин, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. Об этом также сообщает Telegram-канал «112».

О дебоше на борту самолета, летевшего из Самары в Москву, стало известно накануне. Сообщалось, что конфликт на рейсе «Аэрофлота» устроил житель Самары 1966 года рождения. В пресс-службе авиакомпании РБК рассказали, что во время взлета пассажир бизнес-класса с внешними признаками алкогольного опьянения встал с места и потребовал от экипажа пересадить из экономкласса в бизнес его знакомого. Мужчину доставили в дежурную часть, на него был составлен административный протокол.

«Личную жизнь наших акционеров мы не комментируем», — сообщили РБК в юридической службе торговой марки «У Палыча».

РБК обратился за комментарием к Андрею Шишакину.

Торговая марка «У Палыча», выпускающая кондитерскую продукцию, а также замороженные полуфабрикаты, закуски и готовые блюда, была основана в 1991 году. Первый фирменный магазин открылся в Самаре в 1999 году. В 2015 году у компании было 310 магазинов в 24 субъектах России, а также четыре ресторана и кафе.

Теги: дебош, самолет, «Аэрофлот», Самара, новости РБК
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На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
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