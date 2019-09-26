Самолет экстренно сел в Самаре из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет, вылетевший из Москвы в киргизский город Ош, экстренно приземлился в Самаре. Как сообщили РБК в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры, причиной стало плохое самочувствие мальчика 2018 года рождения, который находился на борту лайнера. Самолет приземлился в 21:50 по местному времени (20:50 мск).

«Ребенок был доставлен в городскую больницу, там был поставлен диагноз ОРВИ, после чего в 22:55 (21:55 мск.) самолет вылетел по месту назначения», — заявили РБК в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в сентябре самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в узбекский город Наманган, вынужденно сел в аэропорту Самары. Причиной стало плохое самочувствие пассажирки. В воздушной гавани женщину встретила скорая помощь и реанимационный автомобиль. Ей оказали медпомощь и отправили в больницу.