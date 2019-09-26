Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 64,29 (+0,1) Quote, 12:55
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 70,38 (-0,2) Quote, 12:55
Макрон объявил день национального траура по Жаку Шираку Общество, 23:19 Лукашенко порассуждал о происхождении «настоящих президентов» Политика, 23:11 Самолет экстренно сел в Самаре из-за плохого самочувствия ребенка Общество, 23:05 Бату Хасиков сравнил экс-главу ДНР с антикризисным менеджером для Элисты Политика, 22:55 В РПЦ поспорили с муфтием Москвы о запрете на многоженство Общество, 22:43 США отправят Эр-Рияду батарею Patriot и 200 военных после атаки дронов Политика, 22:37 Власти Чечни сообщили о заболевании Кадырова Общество, 22:27 Минстрой разрешил строить в России пятиэтажные школы Общество, 22:07 Посол сообщил о «вынужденных» темах встречи Лаврова и Помпео Политика, 22:03 Симон Мартиросян победил на ЧМ по тяжелой атлетике с мировым рекордом Спорт, 21:40 Чемпион мира Дмитрий Бивол назвал сильные стороны следующего соперника Спорт, 21:38 Кокорин провел тренировку со второй командой «Зенита» Спорт, 21:36 Собчак, Ургант, Петров и другие гости ярмарки Cosmoscow. Фотогалерея РБК и Audi, 21:35 СМИ узнали о запуске Ираном улучшенных центрифуг вопреки ядерной сделке Политика, 21:34
Общество ,  
0 
Самолет экстренно сел в Самаре из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет, вылетевший из Москвы в киргизский город Ош, экстренно приземлился в Самаре. Как сообщили РБК в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры, причиной стало плохое самочувствие мальчика 2018 года рождения, который находился на борту лайнера. Самолет приземлился в 21:50 по местному времени (20:50 мск).

Общество
Самолет экстренно сел в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира

«Ребенок был доставлен в городскую больницу, там был поставлен диагноз ОРВИ, после чего в 22:55 (21:55 мск.) самолет вылетел по месту назначения», — заявили РБК в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в сентябре самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в узбекский город Наманган, вынужденно сел в аэропорту Самары. Причиной стало плохое самочувствие пассажирки. В воздушной гавани женщину встретила скорая помощь и реанимационный автомобиль. Ей оказали медпомощь и отправили в больницу.

Теги: новости РБК, Самара, аэропорт Жуковский, экстренная посадка
Материалы по теме
Очевидцы сообщили подробности жесткой посадки Boeing в аэропорту Барнаула
Общество
Самолет экстренно сел в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter