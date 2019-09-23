Самолет экстренно сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажирки

Летевший из Санкт-Петербурга в Наманган (Узбекистан) самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия пассажирки, сообщили РБК в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Самолет рейса U6-2509 экстренно приземлился в самарском международном аэропорту Курумоч в 09:15 (08:15 мск), сообщили в транспортной прокуратуре. «Причина вынужденной посадки — плохое самочувствие женщины, находящейся на борту», — заявили в пресс-службе. Там добавили, что после приземления самолета женщину встретил реанимационный автомобиль и скорая помощь. Пассажирке оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно доставили в городскую больницу. В прокуратуре добавили, что пассажирка является гражданкой Узбекистана 1988 года рождения.

9 сентября самолет компании «Аэрофлот», следовавший из Владивостока в Москву, совершил внеплановую посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за плохого самочувствия пассажира. По данным прокуратуры, на момент прибытия реанимации пассажир скончался. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца.