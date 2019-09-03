Самолет экстренно сел в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании Red Wings, направлявшийся из Челябинска в Анталью, экстренно сел в аэропорту Краснодара. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, сообщили порталу 74.RU в пресс-службе воздушной гавани.

В компании рассказали, что лайнер приземлился в 02:25 мск. По данным пресс-службы, на борту самолета находились 225 человек. Пассажира, которому стало плохо, передали медикам. Самолет отправился в Турцию в 03:33 мск.

Челябинское отделение «Комсомольской правды» добавляет, что этот рейс в Анталью вылетел из Челябинска с задержкой почти в девять часов. По данным издания, причиной стала техническая неисправность самолета.

В конце августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Душанбе в подмосковный аэропорт Жуковский, экстренно сел в аэропорту Оренбурга. Причиной стало плохое самочувствие ребенка. Девочку госпитализировали.