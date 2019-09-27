Российским военным пообещали бесплатные походы в цирк

Российские военнослужащие могут получить право бесплатного посещения цирка при предъявлении военного билета в обмен на участие Минобороны в восстановлении досуговых центров. Об этом сообщил генеральный директор Российской государственной цирковой компании (Росгосцирка) Владимир Шемякин на заседании коллегии Минкультуры России. Трансляция заседания велась на сайте ведомства.

Гендиректор Росцирка сообщил, что компания прорабатывает договор с Минобороны о восстановлении досуговых центров.

«Министерство обороны восстанавливает досуговые центры, и у нас есть такое обоюдное движение, чтобы наши военнослужащие посещали цирки по какому-то своему военному билету», — заявил Шемякин, отметив, что подобная инициатива будет выгодна как Росгосцинтру, так и оборонному ведомству.

Глава компании отметил, что сейчас в субъектах ведется восстановление цирков, уже отремонтировано 16 цирков. Он также сообщил о намерении компании построить два новых цирка в Москве и в Санкт-Петербурге.

В конце декабря 2018 года занимавший пост гендиректора Росгосцирка Дмитрий Иванов подал в отставку после того, как министр культуры России Владимир Мединский раскритиковал его «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».