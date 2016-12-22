Получивший выговор от Мединского глава Росгосцирка подал в отставку

Дмитрий Иванов, по мнению главы Минкультуры, ненадлежаще исполнял свои обязанности, поскольку Омский государственный цирк сдали в эксплуатацию после ремонта, когда работы еще не были завершены

Дмитрий Иванов (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Генеральный директор Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк) Дмитрий Иванов покинул свой пост. Об этом РБК сообщили в пресс-службе организации.

«Он [Дмитрий Иванов] написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы», — рассказали в Росгосцирке.

Его обязанности с 3 декабря стал исполнять заместитель гендиректора по гастрольной деятельности Сергей Беляков. В его приемной РБК заявили, что он находится на совещании. Агентство ТАСС уточняет, что Беляков будет руководить компанией до проведения конкурса, о котором объявят позже.

В середине октября глава Минкультуры Владимир Мединский сделал выговор Иванову за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее за собой неэффективную работу предприятия». Основанием для выговора стало нарушение сроков капитального ремонта здания Омского государственного цирка, который сдали в эксплуатацию, когда фактически в нем не были завершены некоторые ремонтные работы.

Дмитрий Иванов занимал должность главы Росгосцирка с августа 2016 года. До этого он был гендиректором госцирка Удмуртии, а до 2014 года — министром культуры Удмуртии.​