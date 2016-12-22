Мединский сделал выговор главе Росгосцирка

Омский государственный цирк был сдан в эксплуатацию после ремонта, однако на деле работы там не были завершены. По мнению министра культуры, это было связано с «ненадлежащим исполнением должностных обязанностей» главы Росгосцирка

Владимир Мединский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр культуры Владимир Мединский сделал выговор гендиректору Росгосцирка Дмитрию Иванову «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее за собой неэффективную работу предприятия». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Основанием для выговора стало нарушение сроков завершения капитального ремонта здания Омского государственного цирка», — приводятся в релизе пояснения пресс-секретаря Мединского Юрия Бондаренко. После ремонта этот цирк, по его данным, был сдан в эксплуатацию, однако некоторые работы так и не были завершены. В частности, в здании не до конца были установлены системы вентиляции, дымоудаления и кондиционирования, указали в Минкультуры, заметив, что еще в марте руководство Росгосцирка утверждало, что все недочеты устранят до октября. Однако этого, по данным министерства, так и не случилось.

Росгосцирк, как заметили в пресс-службе, до 17 октября должен был представить в министерство план завершения ремонтных работ Омского цирка.

В августе, после сдачи в эксплуатацию, цирк, как писал позднее омский портал БК55, взял «двухмесячную паузу» и пока не дает представлений. За это время в цирке, по словам директора учреждения Елены Агафоновой, планировали «устранить недочеты, продолжить ремонт и смонтировать новое световое оборудование из Германии стоимостью 50 млн руб.».

Заместитель главного госинспектора Омской области по пожарному надзору Александр Рекин 13 октября в интервью местному изданию «Коммерческие вести» рассказал, что в ходе проверки после ремонта в цирке было выявлено более 80 нарушений правил пожарной безопасности​. После этого руководство цирка, по словам Рекина, решило временно закрыть объект и провести со 2 сентября еще один капитальный ремонт.