Utair сообщила о 163,6 млн руб. прибыли в первом полугодии

Utair (Группа компаний «ЮТэйр») закрыла полугодие с операционной прибылью в 163,6 млн руб., увеличив таким образом свои доходы на 3,3%, до 37,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте группы. Сам полугодовой отчет по Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) Utair пока не опубликовала.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года группа компаний увеличила прибыль на 526,5 млн руб., сообщает компания.

При этом с января этого года Utair использует новый стандарт отчетности, согласно которому в МСФО отразились активы и обязательства на 13,5 млрд руб. по договорам операционного лизинга воздушных судов.

Из-за нового стандарта, говорится в заявлении, финансовые расходы увеличились на 800 млн руб., траты на амортизацию — на 1,2 млрд руб., а прибыль до налогообложения на 600 млн руб. сократилась.

При этом все дочерние структуры группы нарастили свои производственные капиталы. В частности, по итогам полугодия самолетный оператор Utair увеличил выручку на 0,5 млрд руб, а его операционный убыток при этом сократился на 1,2 млрд руб. Количество пассажиров вертолетного подразделения группы («ЮТэйр — Вертолетные услуги») за это время достигло 346 тыс. человек.