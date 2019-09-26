«ВКонтакте» запустила предупреждения о вреде отказа от прививок

Социальная сеть «ВКонтакте» ввела предупреждения о наличии недостоверной информации в сообществах, посвященных отказу от прививок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Теперь при входе на страницу сообщества на тему отказа от вакцинации от заболеваний пользователь получает предупреждение с текстом: «Материалы могут быть опасны для Вашего здоровья».

Кроме того, предлагается ссылка на материалы Всемирной организации здравоохранения, согласно которым прививки предотвращают от 2 млн до 3 млн смертей в год.

«Плашка с предостережением подготовлена совместно со Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ называет недоверие к вакцинам одной из десяти глобальных угроз человечеству, а ложную информацию о прививках — заразной и опасной, как сами болезни», — говорится в сообщении.

Представитель социальной сети отметил, что «ВКонтакте» продолжит работать над «инструментами борьбы с распространением недостоверной информации, потенциально опасной для жизни и здоровья».