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«ВКонтакте» запустила предупреждения о вреде отказа от прививок

Социальная сеть «ВКонтакте» ввела предупреждения о наличии недостоверной информации в сообществах, посвященных отказу от прививок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. 

Теперь при входе на страницу сообщества на тему отказа от вакцинации от заболеваний пользователь получает предупреждение с текстом: «Материалы могут быть опасны для Вашего здоровья».  

Кроме того, предлагается ссылка на материалы Всемирной организации здравоохранения, согласно которым прививки предотвращают от 2 млн до 3 млн смертей в год.   

«Плашка с предостережением подготовлена совместно со Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ называет недоверие к вакцинам одной из десяти глобальных угроз человечеству, а ложную информацию о прививках — заразной и опасной, как сами болезни», — говорится в сообщении. 

Представитель социальной сети отметил, что «ВКонтакте» продолжит работать над «инструментами борьбы с распространением недостоверной информации, потенциально опасной для жизни и здоровья».     

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Ранее, 24 сентября, сообщалось, что с момента старта кампании по вакцинации прививки от гриппа в Москве сделали более 700 тыс. человек. В рамках кампании мэрии прививку можно сделать до 30 ноября, а в мобильных пунктах — до 1 ноября. 

Теги: «ВКонтакте», прививки, новости РБК
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