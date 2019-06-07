Россия с 2020 года увеличит число прививок от ротавируса и ветряной оспы

Россия с 2020 года увеличит число прививок от ротавируса и ветряной оспы

В России с конца 2020 года начнут делать дополнительные прививки от ротавируса и ветряной оспы. Об этом на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает корреспондент РБК.

Она пояснила, что с 2021 года эти вакцины будут включены в национальный календарь профилактических прививок (НКПП), так как именно с этого года к включению в НКПП будут готовы отечественные производители.

Ранее на ПМЭФ Скворцова рассказала, что Минздрав подготовил законопроект о блокировке сайтов, призывающих к отказу от вакцинации.