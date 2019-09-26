Пушилин отклонил предложение Лукашенко о вводе миротворцев в Донбасс

Самопровозглашенная ДНР не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии для обеспечения порядка на своей территории. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, передает Донецкое агентство новостей.

По его словам, с задачами по защите границ республики самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы. «Предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем», — сказал он.

Пушилин отметил, что переговоры контактной группы проходят в Минске, поэтому Белоруссия вносит «ценный и более чем достаточный вклад» в урегулирование кризиса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности страны принять участие в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. В качестве примера помощи лидер предложил направить в регион миротворцев.