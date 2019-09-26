Песков ответил на предложение Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс

Идею президента Белоруссии Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс должны оценивать участники конфликта на юго-востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, с другой — самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения», — уточнил представитель Кремля. Кроме того, по словам Пескова, в тексте минских договоренностей такого пункта нет.

Ранее Лукашенко подтвердил готовность Минска принять участие в урегулировании ситуации в Донбассе, в частности, предложив с согласия обеих сторон направить в регион белорусский миротворческий контингент.

«Я знаю про «формулу Штайнмайера». Позовите всех, кто заинтересован в мире, позовите белорусов. Мы — три славянских народа — должны решить этот конфликт», — отметил белорусский лидер.