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Шаргунов внес в Госдуму поправки в наказание по «дадинской» статье

Депутат от КПРФ Сергей Шаргунов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о смягчении наказания за нарушения порядка проведения митингов и пикетов. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет о внесении изменений в ст. 56 (лишение свободы на определенный срок) и ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка проведения митинга). 

Шаргунов предлагает устанавливать уголовное наказание за нарушение порядка проведения митинга только в том случае, если оно привело к причинению вреда здоровью, имуществу юридических и физических лиц, а также общественной безопасности граждан.

В частности, за нарушение ст. 212.1 УК предлагается уменьшить размер штрафа от 100 тыс. до 500 тыс. руб. (сейчас он составляет от 600 тыс. до 1 млн. руб.), а также снизить максимальный срок лишения свободы с пяти лет до трех. При этом последнее наказание по данной статье парламентарий просит установить при условии, если митинг утратил мирный характер.  

Политика
Кремль «принял к сведению» резонанс вокруг дела Устинова

Ранее, 5 сентября, по ст. 212.1 Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии 34-летнего программиста Константина Котова. По данным следствия, он более двух раз в течение 180 дней привлекался к административной ответственности за нарушения на акциях.   

Изначально ст. 212.1 была введена в Уголовный кодекс в июле 2014 года. Первым осужденным по ней стал активист Ильдар Дадин. В декабре 2015 года он был приговорен к трем годам лишения свободы. Из колонии он вышел в феврале 2017 года после отмены приговора президиумом Верховного суда.

Теги: Сергей Шаргунов, Ильдар Дадин
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