Шаргунов внес в Госдуму поправки в наказание по «дадинской» статье

Шаргунов внес в Госдуму поправки в наказание по «дадинской» статье

Депутат от КПРФ Сергей Шаргунов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о смягчении наказания за нарушения порядка проведения митингов и пикетов. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет о внесении изменений в ст. 56 (лишение свободы на определенный срок) и ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка проведения митинга).

Шаргунов предлагает устанавливать уголовное наказание за нарушение порядка проведения митинга только в том случае, если оно привело к причинению вреда здоровью, имуществу юридических и физических лиц, а также общественной безопасности граждан.

В частности, за нарушение ст. 212.1 УК предлагается уменьшить размер штрафа от 100 тыс. до 500 тыс. руб. (сейчас он составляет от 600 тыс. до 1 млн. руб.), а также снизить максимальный срок лишения свободы с пяти лет до трех. При этом последнее наказание по данной статье парламентарий просит установить при условии, если митинг утратил мирный характер.