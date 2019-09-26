Der Spiegel назвал выделенную ФРГ сумму на помощь Украине с 2014 года

С 2014 года правительство Германии потратило на помощь Украине почти €1,4 млрд. Об этом пишет журнал Spiegel.

Только на взаимодействие в целях развития страны с начала кризиса в 2014 году ФРГ передала €544 млн, отмечает журнал. Кроме того, Германия перечислила Украине €110 млн для обеспечения гуманитарной помощи, выдала кредит на €500 млн, а также выделила €25 млн на «меры стабилизации» — для мониторинга за развитием конфликта и обеспечения верховенства права. Помимо прочего около €200 млн Германия направила Украине в составе Евросоюза.

Как пишет Spiegel, ФРГ стала третьим по объему денежных переводом «донором» после ЕС и США.

Заметка вышла в связи с публикацией стенограммы июньского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Трамп отмечал, что Германия «почти ничего» не делает для Украины. «Все, что они делают, — это говорят. И я думаю, вам надо их об этом спросить», — сказал тогда американский лидер, добавив, что общался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, но, несмотря на ее слова про Украину «она ничего не делает». «Многие европейские страны поступают так же, <...> но США были очень хорошими по отношению к Украине», — заключил Трамп.