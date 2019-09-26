СК возбудил дело из-за нападения пиратов на судно с россиянами у Камеруна

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нападения на грузовое судно «Мармалайта» в Гвинейском заливе и похищения с него трех граждан России, сообщается на сайте главного управления СК России.

15 августа 2019 года на морское судно «Мармалайта», которое в тот момент находилось у берегов Камеруна, напали неизвестные. На его борту находился экипаж из восьми человек, трое из них были гражданами России. Нападавшие взяли экипаж в плен и увезли в неизвестном направлении.

Действия нападавших квалифицированы СК по ч. 1 ст. 227 и пп. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (пиратство, похищение человека).

Спустя неделю после похищения посольство России в Яунде сообщило, что судовладельцу удалось договориться с пиратами о доставке еды и медикаментов для удерживаемых в плену моряков, которые, предположительно, находились в Нигерии.

22 сентября команду корабля освободили на территории Республики Камерун.