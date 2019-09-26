Росприроднадзор заявил о трате компаниями ₽77 млрд на очистку воздуха

В 2019 году компании потратили 77 млрд руб. на цели очищения воздуха в семи из 12 городов-промышленных центров, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух». Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в кулуарах коллегии ведомства, передает корреспондент РБК.

«Позавчера я разговаривала с предприятиями Красноярского края, и мы решили, что «делим кактус на всех»: кушать не очень приятно, но это будут огромные финансовые вливания, потому что это необходимость», — сказала она.

По словам Радионовой, в нацпроекте «Экология» на реализацию проекта «Чистый воздух» до 2024 года заложено 455 млрд внебюджетных инвестиций. Из бюджета на эти цели предусмотрено потратить 57 млрд руб., добавил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (Челябинск входит в список городов, где нужно улучшить качество воздуха) обещал вложения компаний в экологические мероприятия в размере 56 млрд руб. на ближайшие пять лет.

Отмечается, что это в том числе позволит снизить выбросы в атмосферу на 38% от уровня текущих в одном только в Челябинске. (ориентир нацпроекта — снижение выбросов на 20%).