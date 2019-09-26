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Росприроднадзор заявил о трате компаниями ₽77 млрд на очистку воздуха

В 2019 году компании потратили 77 млрд руб. на цели очищения воздуха в семи из 12 городов-промышленных центров, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух». Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в кулуарах коллегии ведомства, передает корреспондент РБК.

«Позавчера я разговаривала с предприятиями Красноярского края, и мы решили, что «делим кактус на всех»: кушать не очень приятно, но это будут огромные финансовые вливания, потому что это необходимость», — сказала она.

По словам Радионовой, в нацпроекте «Экология» на реализацию проекта «Чистый воздух» до 2024 года заложено 455 млрд внебюджетных инвестиций. Из бюджета на эти цели предусмотрено потратить 57 млрд руб., добавил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (Челябинск входит в список городов, где нужно улучшить качество воздуха) обещал вложения компаний в экологические мероприятия в размере 56 млрд руб. на ближайшие пять лет.

Отмечается, что это в том числе позволит снизить выбросы в атмосферу на 38% от уровня текущих в одном только в Челябинске. (ориентир нацпроекта — снижение выбросов на 20%). 

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Федеральный проект «Чистый воздух» — часть нацпроекта «Экология». Программа призвана до 2024 года сократить суммарный объем выбросов в атмосферу промышленных центров страны на 20%. Речь идет о 12 городах (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита).

В июне стало известно, что общая сумма ущерба, нанесенного при нарушении правил охраны окружающей среды, составила 12 млрд руб. По данным Генпрокуратуры, большая часть нарушений правил охраны окружающей среды приходится на лесную отрасль. 

Теги: Росприроднадзор
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