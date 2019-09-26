Эпоха «Ренессанса»: Юлия Гадлиба о новых технологиях в страховании

Стараясь заранее подготовиться к изменениям на рынке, группа «Ренессанс Страхование» делает ставку на InsureTech и собирается развивать собственную телемедицину

Юлия Гадлиба, генеральный директор, председатель правления Группы «Ренессанс Страхование» (Фото: Юрий Чичков для РБК)

Последние пять лет были не самыми простыми для страховых компаний — особенно для тех, кто работает с владельцами автотранспорта. «В этом сегменте очень неровная динамика. Одной из главных проблем было так называемое «проклятие ОСАГО», — говорит Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром».

Настоящей болью страховщиков стало появление автоюристов — адвокатов, которые специализируются на выбивании через суд недоплаченных компенсаций по автомобильным страховкам. Как отмечают юристы, 90% дел, связанных с договорами по автострахованию, разрешались и продолжают разрешаться в пользу клиентов.

В 2018 году судами было вынесено 283 тыс. решений в пользу автовладельцев, общая сумма присужденных выплат составила 34 млрд руб. «В таком положении во многом повинны сами страховщики, которые работали так, что против них единым фронтом выступили и потребители, и общественные институты, и регуляторы рынка», — поясняет Самиев. Из-за проблем с ОСАГО несколько компаний («Цюрих», «Альянс») вообще отказались от этого продукта. В России даже появилось несколько «токсичных» регионов (некоторые республики Северного Кавказа, Краснодарский край, Волгоградская область и т.п.), где из-за высокой убыточности по ОСАГО страховщики перестали привлекать клиентов.

Игрокам, не отказавшимся от ОСАГО, удалось купировать часть проблем через внедрение натурального возмещения убытков (не в денежной форме, а через ремонт), говорит Самиев. Кроме того, произошли изменения в тарификации (с 9 января этого года ЦБ расширил тарифный коридор на 20% в обе стороны, до 2746–4942 руб.), а сами компании научились лучше бороться с мошенничеством. «Ренессанс Страхование», которое специализируется на автостраховании и ДМС и работает в основном в рознице, пошло именно этим путем.

Основные конкуренты компании — «Согласие», «РЕСО», «Ингосстрах», ВСК, «Альфа-Страхование», «Уралсиб Страхование». «Наша компания решала те же вопросы, что и весь рынок, — комментирует генеральный директор «Ренессанс Страхования» Юлия Гадлиба. — Уже в 2019 году в 10% регионов мы снизили базовые ставки тарифов ОСАГО, в 40% (наиболее проблемных регионах) повысили, а в половине регионов не меняли. Этот вид страхования для нас — продукт входа, а не прибыли. В итоге нам удалось удерживать экономику ОСАГО на приемлемом уровне».

Страховка для каршеринга

Второй вызов — ситуация с каско, продолжает Павел Самиев: «Если три года назад этот сегмент испытывал значительные трудности, то сейчас убыточность значительно снизилась. Добиться этого удалось, с одной стороны, за счет внедрения продуктов с франшизой (оговоренной суммой, при ущербе ниже которой клиент оплачивает ремонт автомобиля за свой счет. — РБК), а с другой — благодаря повышению качества андеррайтинга, работы с клиентами и борьбы с мошенничеством». В последнее время в добровольном страховании автотранспорта отмечается слабый рост. «Ренессанс Страхование» в этом направлении демонстрирует лучшие по сравнению с конкурентами результаты», — отмечает эксперт.

Чтобы расширить аудиторию, компания одной из первых в России начала работать с каршерингом, запустив в 2018 году для клиентов этого профиля поминутное каско. Услуга выгодна тем, что клиент платит только за фактическое время, когда автомобиль находился в движении. «На данный момент решение востребовано в первую очередь каршеринговыми компаниями, у которых основные расходы напрямую зависят от интенсивности эксплуатации автомобиля», — пояснили в компании. Первым клиентом поминутного каско стал «Яндекс.Драйв», затем к услуге подключилась BelkaCar. По данным «Ренессанс Страхования», в их компании сейчас застраховано около 80% всех каршеринговых автопарков России — это более 13 тыс. машин.

Другим инновационным продуктом стало каско с телематикой, которое страховщик запустил в сентябре 2016 года. Телематика — отслеживание движения машины с помощью специально устанавливаемого блока. Использование этого IoT-устройства позволяет на порядок снизить число спорных случаев и попыток мошенничества.

При покупке услуги клиент оформляет франшизу в 20 тыс. руб. Программа оценивает его уровень вождения по 10-балльной системе. Если в течение трех месяцев балл не падает ниже 7,5, франшиза полностью отменяется. Если он составит от 6,5 до 7,4, франшиза уменьшится вдвое. И лишь для не самых осторожных водителей, чей балл не дотягивает до 6,5, условия договора остаются прежними. «Для нас телематика является перспективным направлением», — говорят в компании, отмечая, что около 80% всех клиентов, пользующихся телематикой, в итоге получают скидку до 20%.

Цифровое будущее

В использовании инноваций «Ренессанс Страхование» видит новые возможности роста, присматриваясь, как и многие другие, к рынку InsurTech — инновационным решениям в области страхования. «Страховая отрасль начала осознавать свою неповоротливость, медлительность и неготовность к новым рыночным реалиям, где клиентский опыт играет ключевую роль, — рассуждает Гадлиба. — Мы почувствовали необходимость изменений на этом рынке еще пять лет назад и сейчас активно используем инновационные цифровые технологии. Например, технологию блокчейн при страховании грузоперевозок».

В 2015 году «Ренессанс Страхование» вместе с компанией «Деловые линии» запустило страхование грузов массового сегмента. Вскоре стало ясно, что развитию этого направления мешают большой объем документов и задержка в отправке данных. Страхование фиксировалось в бумажных документах, что было неудобно и рискованно. Нужна была база данных, в которую ежедневно стекалась бы информация от всех участников системы. А технология хранения этих данных должна была гарантировать их сохранность в исходном виде, поэтому выбор пал на блокчейн. Сегодня в «Ренессанс Страховании» страхуется до 2 млн перевозок ежемесячно, и все сделки совершаются в режиме онлайн. Система аккумулирует все параметры перевозки: от информации об отправителе до сопровождающих документов и актов.

Павел Самиев отмечает, что технологичность компании положительно влияет на ее финансовые показатели. По его словам, страховщик одним из первых в России начал внедрять онлайн-страхование (оформление полисов через интернет и мобильное приложение, частичное урегулирование убытков в режиме онлайн) и искусственный интеллект. Алгоритмы задействованы практически во всем жизненном цикле клиента: от принятия на страхование, расчета персональных тарифов и продажи дополнительных полисов до урегулирования убытков и детекции мошеннических действий. Например, нейросети помогают автоматически распознавать типы и серьезность повреждений автомобиля по фотографиям.

«Страховая отрасль начала осознавать свою неповоротливость, медлительность и неготовность к новым рыночным реалиям, где клиентский опыт играет ключевую роль. <...> Мы почувствовали необходимость изменений на этом рынке еще пять лет назад и сейчас активно используем инновационные цифровые технологии».

Еще одна сфера, где ИИ находит применение, — добровольное страхование. «Мы работаем с 5 тыс. лечебно-профилактических учреждений по всей стране. Чтобы проверить корректность назначения и проведения услуг, необходимо ежедневно изучать все счета. Часть этой работы берет на себя нейросеть. которая на основании диагнозов определяет, насколько корректно назначена та или иная услуга.

Интерес компания проявляется и к телемедицине: в 2017 году она запустила проект дистанционного медконсультирования с сетью клиник «Доктор рядом». По данным «Ренессанс Страхования», сейчас услугой телемедицины пользуются более 300 тыс. клиентов компании по всей стране. «В регионах мы видим большой интерес, особенно в Екатеринбурге, Уфе, Рязани, Калуге и Воронеже», — рассказали в компании. Это подтолкнуло «Ренессанс Страхование» к тому, чтобы запустить собственную онлайн-площадку медуслуг, в которую президент группы «Ренессанс Страхование» Борис Йордан собирается инвестировать немалую по российским меркам сумму — 3,6 млрд руб. Благодаря сервису группа намерена увеличить выручку в сегменте ДМС к 2023 году втрое, до 18 млрд руб.

Продукт позволит обладателю полиса ДМС получать медуслуги через «единое цифровое окно» — записываться к врачам, проходить онлайн-консультации и так далее. Вложения в InsureTech затратны, но сам сегмент считается перспективным. В 2018 году совокупная выручка InsureTech-компаний в мире составила $533 млн, а к 2023 году она должна удвоиться и составить $1,12 млрд, прогнозируют аналитики Infoholic Research.

Дела жизни и смерти

Еще один вызов, с которым столкнулись российские страховщики после 2014 года, — финансовая устойчивость. «Плохие» активы на балансах, проблемы у банков, в которых страховщики размещали депозиты, последовательное ужесточение регулирования со стороны ЦБ — все это давит на капитал компаний, отмечает Самиев. Если говорить об объеме страховых премий «Ренессанс Страхования», то, по данным Банка России, он за четыре года вырос в полтора раза: с 19,5 млрд руб. в 2014 году до 30,2 млрд руб. в 2018-м, отмечает директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Ольга Скуратова. За этот же период рынок non-life-страхования (все виды, кроме страхования жизни) вырос на 16,8%.

Одной из причиной роста объема премий стала состоявшаяся в 2017 году сделка компании с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) «Благосостояние», говорит эксперт. В результате ее пенсионный фонд передал группе «Ренессанс Страхование» контроль над несколькими страховыми компаниями — «Интач» (специализировалась на автостраховании), «Благосостояние ОС» (занималась всеми видами страхования), «Благосостояние» (специализировалась на страховании от несчастного случая) и НПФ «Благосостояние Эмэнси».

Сейчас группа выглядит так: «Ренессанс Страхование» специализируется на non life-услугах, «Ренессанс Жизнь» — на страховании жизни, «Ренессанс Здоровье» развивает медицинский InsureTech, «Ренессанс Пенсии» — негосударственный пенсионный фонд, «Ренессанс Клиника» управляет собственными клиниками компании «Медкорп» в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. «В России главная проблема заключается в том, что нет рынка капитала: финансовый сектор находится под таким давлением, что многие инвесторы не хотят вкладывать в него, — рассуждает Борис Йордан. — Поэтому сделка была выстроена с таким партнером, как НПФ «Благосостояние». Он был заинтересован в том, чтобы консолидировать свои страховые активы с нашими и получить существенную миноритарную долю в объединенной компании».

За пять лет (2014–2018) выручка группы «Ренессанс Страхование» выросла почти в четыре раза — с 72,2 до 289,7 млрд руб. Финансовые результаты группы характеризуются высокими показателями рентабельности продаж (10,6% за 2018 год) и капитала (16,1% за 2018 год), говорит Скуратова. Показатели убыточности по основным видам и по портфелю в целом находятся на комфортном уровне. Также компания большое внимание уделяет управлению рисками. Сдерживающее влияние на рейтинг, по словам Скуратовой, продолжают оказывать имеющаяся у «Ренессанс Страхования» долговая нагрузка в размере 12,4% от собственных средств, а также существенная доля вложений в дочерние страховые и сервисные компании.

Как отмечает эксперт, благодаря сделке группа укрепила позиции среди компаний, не специализирующихся на страховании жизни, и поднялась по объему премий с 10-го места в 2014 году до 8-го в 2018-м. Что касается страхования жизни, то объем премий, получаемых «Ренессанс Жизнью», увеличился с 12,9 млрд руб. в 2014 году до 34 млрд руб. в 2018-м (рост в 2,6 раза). При этом объем премий по страхованию жизни в целом по стране увеличился более чем в четыре раза. Основной рост в этом секторе обеспечили компании, связанные с банками: в лидерах рынках — «Сбербанк страхование жизни» и «АльфаСтрахование-Жизнь». «Эти цифры подтверждают тезис о том, что банки научились продавать страховые продукты и монетизировать свои базы, — рассказали в пресс-службе «Ренессанс Страхования». — Более половины взносов, которые страховщики получают сегодня через посредников, приходится на банки. Еще три года назад их доля не превышала трети».