Здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета

Киевские полицейские рассматривают как террористический акт обстрел здания телеканала «112 Украина» из гранатомета. Нападавших ищут, сообщается на странице ведомства в Facebook.

В ночь на 13 июля в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали похожий на взрыв звук в районе улицы Дегтяревской, где расположено здание телеканала. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили поврежденный фасад здания и отстрелянный тубус гранатомета. После сбора информации расследованием займется СБУ. В результате происшествия никто не пострадал.

Телеканал в своем Facebook опубликовал фото пострадавшего от гранаты фасада. Внутри здания, как отмечается на сайте «112 Украина», также есть незначительные повреждения.

Запись в facebook пользователя 112.ua

Телеканал уточняет, что накануне инцидента его сотрудники выступили с открытым обращением к СБУ и прокуратуре с просьбой защитить СМИ от «произвола радикалов», которые пытаются повлиять на редакционную политику канала.