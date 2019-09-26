Грузовик с нефтью перевернулся в Ставропольском крае

Грузовик с нефтью перевернулся в Ставропольском крае

Грузовик Volvo с сырой нефтью опрокинулся на обочину в Арзгирском районе Ставропольского края. Площадь разлива нефти составила 200 кв. м. Об этом пишет «Вестник Кавказа» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел на 94-м км дороги Арзгир — Родниковская в Арзгирском районе. В грузовике находится сырая нефть, утечка топлива происходит на обочину вдоль трассы.

Дорога не перекрыта, погибших и пострадавших нет. Разлив нефти будет ликвидировать администрация Арзгирского муниципального района.

Ранее в районе села Кирга Еврейской автономной области товарный поезд въехал в грузовик на железнодорожном переезде Транссибирской магистрали. По предварительным данным, автомобиль снес шлагбаум из-за отказа тормозов.