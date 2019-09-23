Девять человек погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком на Украине

Девять человек погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком на Украине

Девять человек погибли и десять пострадали при столкновении маршрутки и грузовика на западе Житомирской области. Об этом говорится в сообщении областного управления Национальной полиции Украины.

Авария произошла вечером в воскресенье, 22 сентября, на 250-м км автодороги Киев — Чоп в Новоград-Волынском районе. По предварительной версии, около 22:30 мск вблизи села Большое Молодьково водитель грузовика DAF с прицепленной цистерной не справился с управлением и столкнулся с автобусом, который стоял на обочине дороги. Водитель автобуса остановился, чтобы заменить колесо, говорится в сообщении. В момент аварии его 49 пассажиров также находились на обочине, в результате девять из них погибли, еще девять пострадали и были доставлены в районную больницу.

Водителя грузовика задержали, ему также оказали медицинскую помощь. По факту ДТП заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

21 сентября в Одесской области переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате погибли девять человек, четверо пострадали. Издание «Град» сообщало, что маршрутное такси направлялось из Одессы в село Великодолинское и столкнулось с бензовозом. В результате микроавтобус перевернулся. У грузового автомобиля была сильно повреждена кабина, однако цистерна с топливом не пострадала.