СМИ узнали о планах Минюста США начать расследование против Facebook

Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Министерству юстиции открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook. Об этом сообщает сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В настоящее время расследование проводит Федеральная торговая комиссия (FTC). Оно было начато после того, как в мае с Минюстом было заключено соглашение, в рамках которого FTC начала решать правовые споры относительно Facebook и Amazon, а антимонопольное подразделение ведомства занялось расследованием в отношении Google Alphabet и Apple.

Как отметил один из собеседников агентства, к настоящему времени соглашение пересмотрели, так как Уильям Барр намерен отвечать за Facebook. По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, соглашение с FTC не распространяется на действия четырех компаний.

По словам другого источника, знакомого с ситуацией, должностные лица Минюста считают своим долгом выполнить поручение антимонопольного подразделения ведомства. Один из источников агентства сообщил, что председатель FTC Джо Саймонс направил в Минюст письмо. Другой источник агентства подтвердил, что ведомство получило это послание.

FTC и Facebook отказались от комментариев.