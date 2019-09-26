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СМИ узнали о планах Минюста США начать расследование против Facebook

Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Министерству юстиции открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook. Об этом сообщает сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В настоящее время расследование проводит Федеральная торговая комиссия (FTC). Оно было начато после того, как в мае с Минюстом было заключено соглашение, в рамках которого FTC начала решать правовые споры относительно Facebook и Amazon, а антимонопольное подразделение ведомства занялось расследованием в отношении Google Alphabet и Apple.

Как отметил один из собеседников агентства, к настоящему времени соглашение пересмотрели, так как Уильям Барр намерен отвечать за Facebook. По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, соглашение с FTC не распространяется на действия четырех компаний. 

По словам другого источника, знакомого с ситуацией, должностные лица Минюста считают своим долгом выполнить поручение антимонопольного подразделения ведомства. Один из источников агентства сообщил, что председатель FTC Джо Саймонс направил в Минюст письмо. Другой источник агентства подтвердил, что ведомство получило это послание.

FTC и Facebook отказались от комментариев.

В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google. Впоследствии издание написало, что проверки могут затронуть такие компании, как Facebook, Amazon и Apple. В начале июня Reuters также узнал у источников, что министерство и Федеральная торговая комиссия США обсуждают проверки на соблюдение этими компаниями антимонопольного законодательства.

В середине июля минюст США начал антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ.

Теги: Минюст США, Facebook, расследование
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