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Starbucks $95 (+5,65%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
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Технологии и медиа ,  
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Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ

Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование против онлайн-платформ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Антимонопольный отдел министерства рассматривает вопрос о том, каким образом ведущие онлайн-платформы достигли доминирующей позиции на рынке и участвуют ли в практике, которая снижает конкуренцию, подавляет инновации или иным образом вредит потребителям», — говорится в сообщении.

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Расследование коснется поисковиков, соцсетей и онлайн-магазинов. Отмечается, что его целью является оценка конкурентных условий на онлайн-рынках, а также обеспечение американцам доступа к свободным рынкам.

В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google. Впоследствии издание написало, что проверки могут затронуть такие компании, как Facebook, Amazon и Apple. В начале июня Reuters также узнал у источников, что министерство и Федеральная торговая комиссия США обсуждают проверки на соблюдение этими компаниями антимонопольного законодательства.

Теги: Минюст США
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