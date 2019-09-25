Число погибших из-за землетрясения в Пакистане возросло до 37

Число погибших из-за землетрясения в Пакистане возросло до 37

Число жертв землетрясения в Пакистане возросло до 37 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Среди погибших есть дети.

По заявлению представителя местных властей Мухаммада Тайяба, пострадало порядка 500 человек. Группы спасателей продолжают работать в пострадавших районах.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в восточной части Пакистана 24 сентября недалеко от города Мирпур в регионе Кашмир. Изначально власти сообщали о 24 погибших и 450 пострадавших. В результате землетрясения сильные повреждения получили объекты инфраструктуры, часть жилых домов разрушена.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил соболезнования родственникам погибших и поручил правительству принять необходимые меры для оценки ущерба и оказания поддержки пострадавшим. К спасательной операции присоединилась армия Пакистана, сообщила пресс-служба оборонного ведомства страны.

В июне на севере Пакистана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Баффа, жертв не было.