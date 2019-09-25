Из-за землетрясения в Пакистане погибли 24 человека

По меньшей мере 24 человека погибли и 450 пострадали в результате сильного землетрясения в восточной части Пакистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Землетрясение произошло 24 сентября, эпицентр стихии находился недалеко от кашмирского города Мирпур. По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда составила 5,6.

Как отмечает Би-би-си, главная дорога в Мирпуре получила серьезные повреждения, некоторые дома частично разрушены. Подземные толчки ощущались в столицах Пакистана и Индии Исламбаде и Нью-Дели.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил соболезнования семьям погибших и поручил правительству оценить ущерб и сделать все для оказания помощи пострадавшим.