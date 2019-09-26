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Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером

Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог,. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможное смягчения санкционного давления со стороны ЕС.

«Евросоюз — ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику «с нами или против нас». Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики «свой-чужой» на нашем общем пространстве оказались безрезультатными», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, Евросоюз «исповедовал эту логику» еще до украинского кризиса и присоединения Крыма к России. Министр заявил, что во времена первого Майдана в 2004 году официальные представители ЕС поставили украинские власти перед выбором: быть с Россией или Европой.

Говоря о реализации программы «Восточное партнерство», которое создавалось для развития интеграционных связей шести бывших советских республик (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) с Евросоюзом, Москва интересовалась, учитывает ли программа интересы России.

«Ничего внятного нам ответить не смогли. Сказали, что мы будем участвовать в каких-то отдельных проектах, предложили вступить в качестве наблюдателя. Это к вопросу о равноправии и сотрудничестве, которое будет опираться на баланс интересов», — констатировал министр.

12 сентября Евросоюз продлил действие индивидуальных санкций в отношении России. Ограничения будут действовать до 15 марта 2020 года.

27 июня Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года. Эти ограничения направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы.

Теги: Сергей Лавров, Евросоюз
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