Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером

Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог,. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможное смягчения санкционного давления со стороны ЕС.

«Евросоюз — ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику «с нами или против нас». Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики «свой-чужой» на нашем общем пространстве оказались безрезультатными», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, Евросоюз «исповедовал эту логику» еще до украинского кризиса и присоединения Крыма к России. Министр заявил, что во времена первого Майдана в 2004 году официальные представители ЕС поставили украинские власти перед выбором: быть с Россией или Европой.

Говоря о реализации программы «Восточное партнерство», которое создавалось для развития интеграционных связей шести бывших советских республик (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) с Евросоюзом, Москва интересовалась, учитывает ли программа интересы России.

«Ничего внятного нам ответить не смогли. Сказали, что мы будем участвовать в каких-то отдельных проектах, предложили вступить в качестве наблюдателя. Это к вопросу о равноправии и сотрудничестве, которое будет опираться на баланс интересов», — констатировал министр.